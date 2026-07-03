Première Ligue : le calendrier d'OL Lyonnes est connu pour la saison 2026-2027 !

Les Fenottes débuteront la défense de leur titre le vendredi 5 septembre à 21 heures sur la pelouse du FC Fleury 91, dans une rencontre diffusée sur les antennes de Canal+.

Le premier grand rendez-vous de la saison à domicile arrivera dès la 2e journée, le 12 septembre, avec la réception du Paris FC, l'un des principaux concurrents au titre. Quelques semaines plus tard, les Lyonnaises retrouveront un autre choc très attendu, le déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain, programmé le 17 octobre pour le compte de la 5e journée.

Les matchs retour promettent eux aussi de belles affiches. Les Lyonnaises se rendront chez le Paris FC le 16 janvier 2027 (13e journée), avant de recevoir le PSG le 20 février 2027 (16e journée), dans une rencontre qui pourrait peser lourd dans la course au championnat.

Comme la saison dernière, le titre devrait se jouer lors des playoffs. Les demi-finales sont prévues le week-end des 15 et 16 mai 2027, tandis que la grande finale est programmée les 4 et 5 juin 2027. L'objectif est désormais clair pour les joueuses de Jonatan Giraldez, aller chercher un 20e titre de championnes de France et continuer à écrire un peu plus l'histoire du football féminin français.