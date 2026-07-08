OL-Mâcon 71 : les Lyonnais lancent leur présaison

Les vacances sont terminées pour l'Olympique Lyonnais. Du moins pour les joueurs qui n'ont pas participé à la Coupe du monde 2026. Après un peu plus d'une semaine de reprise de l'entraînement, les hommes de Paulo Fonseca vont enfin retrouver le terrain à l'occasion de leur premier match de préparation.

Ce mercredi 8 juillet, l'OL affrontera Mâcon 71, pensionnaire désormais de National 2 (ex-N3) depuis l'intégration du nouveau format de Ligue 3, au Groupama OL Training Center. Cette rencontre se disputera à huis clos.

Cette première sortie sera l'occasion de voir les premières associations mises en place par Paulo Fonseca, mais aussi d'observer les nouvelles recrues sous leurs nouvelles couleurs. Les supporters auront notamment un premier aperçu de Kail Boudache, Mohamed Ouédraogo ou encore Mads Bidstrup ainsi que des autres joueurs appelés à intégrer progressivement le groupe professionnel.

Si l'enjeu sportif reste limité, cette rencontre marque le véritable coup d'envoi de la préparation estivale. Les Lyonnais savent que le mois d'août s'annonce particulièrement chargé avec, en ligne de mire, le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. En cas de qualification, ils devront ensuite disputer les barrages pour tenter de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes.