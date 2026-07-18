Avant son stage en Allemagne, l'OL affronte le Slavia Prague

Les Lyonnais ont pris la direction de l'Allemagne et affrontent ce samedi à 19h le Slavia Prague au Campus Adidas à Herzogenaurach.

Après trois victoires consécutives, contre Mâcon, le FC Saint-Gall et le Servette FC, les hommes de Paulo Fonseca vont devoir élever leur niveau de jeu d'un cran pour défier le champion de Tchéquie.

Pour cette rencontre, le format sera un peu particulier puisque les équipes s'affronteront deux fois 60 minutes. Une façon pour les joueurs de travailler sur l'endurance.

Dès dimanche, Corentin Tolisso et ses coéquipiers enchaineront avec le traditionnel stage de pré-saison, afin de renforcer notamment la cohésion de groupe.

Un nouveau match amical clôturera la semaine, face à Wolfsburg, vendredi à 14h.