Le compte à rebours est lancé, mais impossible encore de savoir s'il sera suffisant. Moussa Niakhaté est attendu à Lyon plus tôt que prévu après avoir été libéré par la sélection sénégalaise jeudi 1er octobre. Blessé, le défenseur central a passé une IRM dans la matinée à Marseille avant de quitter le rassemblement.

La Fédération sénégalaise de football a confirmé son forfait pour le match amical face aux Comores, prévu dimanche 4 octobre au stade Vélodrome. "Après les examens, l'entraîneur national Patrick Vieira a décidé de le libérer", a indiqué la FSF, avant de préciser : "Le joueur a rejoint son club pour poursuivre sa prise en charge médicale."

Pour l'OL, l'attention se porte désormais sur le vendredi 9 octobre. Les Lyonnais reprendront la Ligue 1 ce soir-là à 20h45 sur la pelouse de Lens, à Bollaert, seulement huit jours après l'IRM passée par Niakhaté.

À ce stade, impossible toutefois d'aller plus loin. Ni la Fédération sénégalaise ni l'OL n'ont communiqué la nature précise de la blessure ou une durée d'indisponibilité. Niakhaté n'est donc pas officiellement forfait pour Lens, mais sa présence pour la reprise du championnat reste à déterminer.

Deux matchs complets avant de rentrer à Lyon

Le défenseur lyonnais avait jusque-là pleinement participé au rassemblement. Il a disputé l'intégralité des deux rencontres du Sénégal face au Mozambique (1-1) puis à l'Éthiopie (1-0), soit 180 minutes.

Selon Pulse Sénégal, Niakhaté se serait blessé lors de cette deuxième rencontre, disputée mardi 29 septembre en Éthiopie. La Fédération sénégalaise n'a toutefois pas précisé les circonstances de sa blessure dans sa communication officielle.

Son retour anticipé à Lyon lui permet désormais d'être directement pris en charge par son club, sans attendre la fin du rassemblement sénégalais. Les prochains jours devront surtout permettre de déterminer si le délai sera suffisant pour envisager une présence à Bollaert.

Une incertitude dans une défense qui fonctionne

L'état de Niakhaté sera d'autant plus surveillé qu'il s'est installé dans la charnière lyonnaise avec Felix Bacher. L'Autrichien et le Sénégalais ont notamment été associés contre le Paris FC, puis lors de la victoire face à Rennes.

Cette association accompagne le très bon début de saison défensif de l'OL. Après cinq journées de Ligue 1, Lyon n'avait encaissé que deux buts et avait conservé sa cage inviolée à trois reprises.

Paulo Fonseca dispose néanmoins d'autres défenseurs centraux dans son effectif, notamment Ruben Kluivert et Clinton Mata. Leur présence offre des alternatives si Niakhaté ne devait pas être disponible à Lens, sans permettre pour l'instant de présager des choix du technicien portugais.

Le calendrier rendra rapidement la situation plus importante encore. Après Lens le 9 octobre, l'OL recevra Crystal Palace le 15 puis Nice le 18, avant de se déplacer à Hoffenheim le 22 et de retrouver le PSG le 25. Cinq rencontres sont donc programmées en un peu plus de deux semaines.

Avant de se projeter sur cette série, Lyon attend désormais surtout d'en savoir davantage sur son défenseur. À huit jours de Bollaert, le diagnostic et l'évolution de Moussa Niakhaté détermineront si Paulo Fonseca pourra conserver sa charnière pour la reprise.