OL : Robert Mouynet, ancien défenseur lyonnais et dernier Bleu du Mondial 1958, est mort à 96 ans

L’Olympique Lyonnais a annoncé avec "une grande tristesse" la disparition de Robert Mouynet. L’ancien défenseur s’est éteint ce mercredi au domicile de sa fille, à Toulouse, à l’âge de 96 ans.

Robert Mouynet avait porté le maillot de l’OL à 149 reprises au cours d’une carrière professionnelle longue de quatorze années. Il était également passé par Toulouse et Cannes, totalisant 408 matchs chez les professionnels entre 1949 et 1963.

Dernier témoin de l’épopée des Bleus en 1958

Son nom restait surtout attaché à la Coupe du monde 1958. Robert Mouynet faisait partie du groupe de l’équipe de France qui avait terminé troisième de la compétition.

Il était désormais le dernier joueur encore vivant de cette sélection, même s’il n’avait finalement jamais obtenu de sélection officielle avec les Bleus.

Ancien international B et militaire, il avait néanmoins disputé deux rencontres de préparation avec l’équipe de France avant le Mondial : face à Limoges en janvier 1958, pour une victoire 3-2, puis contre Rennes un mois plus tard, lors d’un succès 4-1.

La Coupe du monde 1958 avait constitué le sommet de sa carrière, au sein d’une équipe de France qui avait décroché la troisième place.