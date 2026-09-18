Deux matchs, deux victoires et déjà 14 buts inscrits pour OL Lyonnes qui n’a pas manqué son retour en Arkema Première Ligue.

Après avoir largement dominé Fleury (7-1), les joueuses de Jonatan Giráldez ont infligé le même score au Paris FC le week-end dernier, match dans lequel Marie-Antoinette Katoto s’est offert un doublé tandis qu’Ada Hegerberg, entrée à l’heure de jeu, a inscrit un triplé en moins de trente minutes.

Une efficacité également portée par Melchie Dumornay, déjà auteure de cinq buts et deux passes décisives en championnat. Avec six points et une différence de buts de +12, les Lyonnaises occupent la tête devant le PSG et Marseille, également à six unités.

Ce déplacement au Havre représente donc l’occasion de poursuivre ce sans-faute et de mettre provisoirement la pression sur les poursuivants. Les Parisiennes recevront Nantes deux heures plus tard, à 21h00. Une victoire qui permettrait aux Fenottes de prendre seules les commandes pendant quelques heures avant les autres rencontres de cette troisième journée.

Les Havraises ont réagi après leur défaite inaugurale

Sixième avec trois points, Les Havraises présentent pour le moment un bilan équilibré. Battues à Marseille lors de la première journée (1-0), les Normandes ont réagi en s’imposant à Toulouse (2-1) le week-end dernier. Elles disputeront vendredi leur première rencontre à domicile de la saison.

Sur le papier, les confrontations récentes sont largement favorables aux Lyonnaises. La saison dernière, OL Lyonnes avait remporté les trois rencontres face au Havre sans encaisser le moindre but. Les Fenottes s’étaient imposées 7-0 en Normandie puis 3-0 en championnat à Décines, avant un nouveau 7-0 en Coupe de France. Soit 17 buts inscrits et aucun but encaissé.

Un dernier rendez-vous avant l’Europe

Ce déplacement marquera également la dernière sortie avant le retour de la Ligue des champions. Mercredi prochain, OL Lyonnes se rendra en Suisse pour défier le Servette Genève lors de la première journée de la phase de ligue.

Avant de penser à l’Europe, les Lyonnaises tenteront donc de confirmer leur excellent début de saison et de conserver une première place qu’elles occupent déjà grâce à leur impressionnante efficacité offensive.

Le Havre - OL Lyonnes, c’est ce soir à 19h00 au Stade Océane. Une rencontre qui sera diffusée gratuitement sur la chaîne YouTube de l’Arkema Première Ligue.