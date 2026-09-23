Ligue des Champions : OL Lyonnes affronte le Servette Genève

Les Fenottes affrontent le Servette Genève dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de Ligue des Champions.

Pour cette première confrontation européenne entre les deux clubs, les Lyonnaises disent avoir "hâte de jouer cette rencontre", comme nous l'a confié Lily Yohannes.

"Nous avons hâte de retrouver la Ligue des Champions cette saison. Nous sommes bien préparées", a poursuivi l'internationale américaine, qui compte bien soulever le trophée cette année.

Le groupe, qui a bien commencé la saison en championnat de France, aborde donc cette nouvelle campagne européenne avec de grandes ambitions. Le coach espère en tout cas continuer le festival offensif de son équipe, qui a déjà inscrit 22 buts en trois matchs : "Le plus important est de se créer des opportunités. On a changé de disposition cette année, on a seulement joué trois matchs et on a pris 3 buts aussi, on doit s'améliorer là-dessus. On a montré un très bon niveau mais ce n'est que le début et on doit s'améliorer", a souligné Jonatan Giraldez en conférence de presse d'avant-match.

Ce dernier a énormément analysé l'adversaire du jour, comme l'a confié Selma Bacha, qui retrouvera sur le terrain une certaine Sofia Bekhaled. "Ca fait plaisir, on a grandi ensemble, c'est un peu comme une soeur mais demain ce sera un adversaire", a affirmé l'internationale française.

Pas question en tout cas de sombrer dans l'excès de confiance : "Il y a beaucoup de qualité dans notre équipe mais le plus important est de respecter l'adversaire. On n'est pas sur une préparation différente en fonction des équipes. Il faut maintenir notre niveau de concentration, notre compétitivité", a martelé le coach espagnol.

Le premier test est donc programmé pour ce mercredi. Le match débutera à 18h45 au Stade de Genève en Suisse.