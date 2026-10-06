OL Lyonnes

OL Lyonnes : 4 labels d’or et une reconnaissance au-delà des résultats

Suivez-nous sur Google
OL Lyonnes : 4 labels d’or et une reconnaissance au-delà des résultats
OL Lyonnes : 4 labels d’or et une reconnaissance au-delà des résultats - DR OLL

Formation, visibilité, accueil du public et engagement local. Le club lyonnais se distingue lors de la première remise des labels du football féminin professionnel.

OL Lyonnes réalise un sans-faute. Ce mardi 6 octobre, la Ligue féminine de football professionnel a remis les trophées des premiers labels de son histoire. Parmi les 13 clubs récompensés, le club lyonnais est le seul à obtenir le niveau or dans chacune des 4 catégories.

Ces distinctions saluent la politique sportive et de formation, la promotion et la valorisation, l’expérience des supporters ainsi que l’engagement territorial. Elles récompensent le travail de structuration mené autour de l’équipe.

Marseille et Nantes ont obtenu 3 labels d’or chacun, contre 2 pour le Paris Saint-Germain.

Une reconnaissance du travail réalisé toute la saison

Dans le communiqué de la LFFP, Adeline Houzet, directrice des revenus d’OL Lyonnes, salue cette distinction. "Nous sommes très fiers, chez OL Lyonnes, d’avoir obtenu l’Or dans les quatre catégories des Labels LFFP, qui viennent reconnaître l’investissement et le travail menés toute la saison pour faire grandir et rayonner notre équipe."

Lancé lors de la saison 2025-2026 avec le soutien financier de la FFF, le dispositif permet aux clubs de candidater à une ou plusieurs catégories. Le niveau or ouvre droit à une dotation financière, dont le montant n’est pas précisé dans le communiqué.

Au total, 26 labels ont été décernés à 8 clubs d’Arkema Première Ligue et 5 de Seconde Ligue. Attribuées le 1er juillet dernier par le comité directeur de la LFFP, ces distinctions ont vocation à être remises chaque année.

Tags :

OL Lyonnes

LFFP

Labels d'or

football féminin

Adeline Houzet

Arkema Première Ligue

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.