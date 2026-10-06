OL Lyonnes : 4 labels d’or et une reconnaissance au-delà des résultats

OL Lyonnes réalise un sans-faute. Ce mardi 6 octobre, la Ligue féminine de football professionnel a remis les trophées des premiers labels de son histoire. Parmi les 13 clubs récompensés, le club lyonnais est le seul à obtenir le niveau or dans chacune des 4 catégories.

Ces distinctions saluent la politique sportive et de formation, la promotion et la valorisation, l’expérience des supporters ainsi que l’engagement territorial. Elles récompensent le travail de structuration mené autour de l’équipe.

Marseille et Nantes ont obtenu 3 labels d’or chacun, contre 2 pour le Paris Saint-Germain.

Une reconnaissance du travail réalisé toute la saison

Dans le communiqué de la LFFP, Adeline Houzet, directrice des revenus d’OL Lyonnes, salue cette distinction. "Nous sommes très fiers, chez OL Lyonnes, d’avoir obtenu l’Or dans les quatre catégories des Labels LFFP, qui viennent reconnaître l’investissement et le travail menés toute la saison pour faire grandir et rayonner notre équipe."

Lancé lors de la saison 2025-2026 avec le soutien financier de la FFF, le dispositif permet aux clubs de candidater à une ou plusieurs catégories. Le niveau or ouvre droit à une dotation financière, dont le montant n’est pas précisé dans le communiqué.

Au total, 26 labels ont été décernés à 8 clubs d’Arkema Première Ligue et 5 de Seconde Ligue. Attribuées le 1er juillet dernier par le comité directeur de la LFFP, ces distinctions ont vocation à être remises chaque année.