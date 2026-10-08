Pour sa première édition sous la bannière des Trophées UNFP, le trophée de la joueuse du mois d'Arkema Première Ligue a été décerné à l'internationale haïtienne pour le mois de septembre.

La milieu de l'OL Lyonnes l'emporte avec 54 % des voix, devant sa coéquipière Jule Brand (27 %) et Sanaâ Mssoudy (19 %).

Un choix logique au vu de son mois de septembre. Six buts, dont un triplé face à Fleury et un doublé contre le Paris FC pour celle qui avait été élue meilleure joueuse du championnat la saison dernière.

C'est le quatrième trophée de joueuse du mois de sa carrière, après décembre 2022, octobre 2023 et mars 2025. Mais c'est le premier sous les couleurs des Trophées UNFP, et c'est désormais elle qui ouvre ce palmarès.