Wendie Renard (OL Lyonnes), des terrains de foot aux défilés de mode

En pleine trêve internationale, la joueuse d'OL Lyonnes a défilé lors de la Fashion Week à Paris.

"Mes premiers pas dans le monde de la mode… et mon tout premier défilé, aux côtés d’un couturier mythique", a commenté la capitaine lyonnaise, Wendie Renard.

"Fière d’avoir osé, heureuse d’avoir vécu ce moment unique et profondément reconnaissante envers toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette belle aventure possible", a également écrit sur les réseaux sociaux l'ancienne internationale française, qui a défilé sous les couleurs de Pierre Cardin.