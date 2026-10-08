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Wendie Renard (OL Lyonnes), des terrains de foot aux défilés de mode

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Wendie Renard (OL Lyonnes), des terrains de foot aux défilés de mode
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C'est un sacré grand écart que s'est offert Wendie Renard.

En pleine trêve internationale, la joueuse d'OL Lyonnes a défilé lors de la Fashion Week à Paris.

"Mes premiers pas dans le monde de la mode… et mon tout premier défilé, aux côtés d’un couturier mythique", a commenté la capitaine lyonnaise, Wendie Renard

"Fière d’avoir osé, heureuse d’avoir vécu ce moment unique et profondément reconnaissante envers toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette belle aventure possible", a également écrit sur les réseaux sociaux l'ancienne internationale française, qui a défilé sous les couleurs de Pierre Cardin.

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Wendie Renard

Fashion Week

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