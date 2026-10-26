PSG-OL : choc au sommet pour les Gones

Quatre jours après sa défaite à Hoffenheim (3-0), l’OL retrouve un adversaire qui lui laissera peu de marge. Les Lyonnais affrontent le Paris Saint-Germain ce soir au Parc des Princes, avec une réaction attendue dans l’engagement comme dans le jeu.

Initialement prévue dimanche, cette rencontre de la huitième journée a été décalée après un arrêté de la préfecture de police. Le coup d’envoi sera donné à 20h30, avec une diffusion en direct sur Ligue 1+.

Deux équipes à égalité de points avant cette journée

L’OL avait terminé la septième journée en tête du championnat après sa victoire contre Nice (2-1). Avec 14 points, les Lyonnais devançaient le PSG à la différence de buts, avec un bilan de +8 contre +5 pour les Parisiens.

Les deux clubs partageaient toutefois ce total avec le Paris FC, Lille et Monaco. Dans ce championnat serré, leur confrontation représente une occasion de prendre des points précieux face à un concurrent direct.

Pour Lyon, le défi est aussi de confirmer ses bonnes dispositions en Ligue 1. Les Gones n’ont perdu qu’une fois lors de leurs sept premières rencontres, mais leur prestation européenne a rappelé les progrès encore nécessaires.

Deux soirées européennes aux antipodes

Pendant que les Lyonnais sombraient à Hoffenheim jeudi, Paris avait fait le plein de confiance deux jours plus tôt en battant Barcelone (4-2) en Ligue des champions.

Paulo Fonseca avait choisi de ménager plusieurs cadres en Allemagne pour préparer ce rendez-vous. Les entrées de Moussa Niakhaté, Tyler Morton puis Corentin Tolisso n’ont toutefois pas permis de redresser une équipe dépassée dans les duels et trop imprécise avec le ballon.

Le report a offert une journée supplémentaire aux Lyonnais pour récupérer et corriger leurs erreurs. Ce soir, l’engagement et la maîtrise devront suivre face à un adversaire capable de sanctionner rapidement les pertes de balle. Mais il faudra faire sans Pavel Sulc, blessé au genou et indisponible pour au moins quatre mois...

Le souvenir d’une victoire au Parc

L’OL peut néanmoins s’appuyer sur son dernier déplacement chez les Parisiens. Le 19 avril dernier, les Lyonnais s’étaient imposés 2-1, mettant fin à une série de six victoires consécutives du PSG dans les confrontations entre les deux clubs, toutes compétitions confondues.

Reproduire cette performance demandera une réaction collective forte. Après les critiques formulées à Hoffenheim, les Gones doivent retrouver les qualités qui leur ont permis de s’installer parmi les équipes de tête du championnat.