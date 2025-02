Rayan Cherki (OL) va devoir encore prouver beaucoup avant d’être appelé par Didier Deschamps

Dans une interview accordée à L’Equipe, le sélectionneur de l’Equipe de France a été interrogé sur l’apport des jeunes joueurs dans le groupe. "Pour ceux qui ont fait les Coupes du monde 2018 et 2022, la moitié des titulaires n’est plus là. D’où le fait de voir de nouveaux joueurs, de leur donner du temps de jeu, quitte à prendre personnellement des risques", explique Didier Deschamps dans un premier temps.

Mais quand on l’interroge sur les "jeunes créatifs du moment", notamment Désiré Doué ou Rayan Cherki, le sélectionneur semble plus sur la réserve : "Ils sont en concurrence avec qui ? Evidemment qu’ils sont performants. Mais il y a des joueurs à ce poste-là. Pour Nkunku, c’est plus compliqué en ce moment avec Chelsea, alors qu’avec nous, il est intéressant. Mais Michael Olise a montré des choses et continue à faire de très belles choses au Bayern. Et Ousmane et Kylian reviennent".

Rayan Cherki va devoir encore peaufiner ses stats avec l’OL s’il veut espérer un jour porter le maillot bleu avec les A. En attendant, il devrait participer à l’Euro Espoirs en juin prochain, ou mettre le cap vers l’Algérie…