ASSE-OL : Lyon et l'arbitre en dessous de tout (2-1)

Lyon avait énormément de mal à construire et à se sortir du pressing stéphanois. Et logiquement, l'OL était puni dès la 10e minute. Lucas Stassin était trouvé sur un centre et avait tout loisir de smasher sa tête entre les jambes de Rémy Descamps (1-0). Encore un marquage très lâche de Moussa Niakhaté après celui sur Harry Maguire…

Alors que l'ASSE se montrait de plus en plus dangereux, Lucas Stassin était expulsé dans un premier temps pour un vilain coup par derrière donné à Corentin Tolisso à la 23e minute. Alors que le milieu de terrain sortait sur blessure, l'arbitre annulait le carton rouge après avoir eu recours à la VAR…

Le match était ensuite interrompu durant une bonne trentaine de minutes suite à un jet de projectile sur le crâne de l'arbitre assistant. Là encore, François Letexier prenait une décision incompréhensible avec la reprise du match, plutôt que de l'arrêter comme le réclamait la situation.

En seconde période, Jorge Maciel rectifiait la tactique défaillante en faisant entrer en jeu de nombreux joueurs, et notamment Malick Fofana.

Mais l'ASSE restait la plus dangereuse sur le terrain, comme sur ce missile de Pierre Ekwah à la 64e minute qui s'écrasait sur la barre de Rémy Descamps.

Et à la 67e, Lucas Stassin s'offrait un doublé. Celui qui ne devait plus être sur la pelouse était à la conclusion d'une belle contre-attaque, et frappait fort à l'entrée de la surface (2-0).

Ainsley Maitland-Niles espérait sonner la révolte mais son tir à la 70e heurtait le poteau de Gautier Larsonneur…

C'est finalement Tanner Tessmann qui réduisait l'écart à la 76e minute, l'Américain dribblait puis enroulait sa frappe hors de portée du gardien (2-1).

💥 | Un enchainement magnifique de Tanner Tessmann qui relance les lyonnais et ce derby 🔴🔵



💥 | Un enchainement magnifique de Tanner Tessmann qui relance les lyonnais et ce derby 🔴🔵



Suivez le match ici 👉 https://t.co/Kr7oqVrs1D#ASSEOL pic.twitter.com/PpcfKbuib2 — DAZN France (@DAZN_FR) April 20, 2025 Avec cette défaite, la première contre les Verts depuis six ans, Lyon est relégué à la 6e place du classement, avec trois points de retard sur Monaco. Samedi prochain, il faudra relever la tête lors de la réception de Rennes au Groupama Stadium.

AS Saint-Etienne-Olympique Lyonnais 2-1 (1-0)

Avertissements : Lacazette (27'), Akouokou (32'), Mikautadze (52') et Mata (90') pour Lyon

Buts : Stassin (10' et 67') pour Saint-Etienne. Tessmann (76') pour Lyon