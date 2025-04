OL féminin-Arsenal : un pied en finale, les Lyonnaises doivent finir le travail

Tous les regards seront tournés vers l’OL féminin , qui affronte Arsenal pour une place en finale de Ligue des Champions. Gagnantes aux matchs aller (1-2), les filles de Joe Montemurro jouent gros, mais malgré une petite avance. "Nos objectifs restent les mêmes", a indiqué Kadidiatou Diani.

"Le niveau augmente d’année en année et on le voit, les scores restent élevés, mais c’est à nous d’aussi relever le niveau", a continué la Lyonnaise avant d’ajouter : "Mon objectif est de marquer le plus de buts possibles, je veux servir l'équipe. Finir à la maison, c’est toujours bien".

"C’est la Champions League, tout le monde sait que rien n'est fait. Bien sûr qu’on peut aller chercher cette finale mais il y a encore du travail à faire", a poursuivi de son côté Damaris Egurrola. Et la milieu défensive de prévenir : "C’est un avantage de jouer ici, j’espère qu’il y aura du monde. On a de l’expérience, on va tout donner mais Arsenal est une grande équipe. La finale est encore loin…".

Après avoir joué devant près de 40 000 personnes au match aller, l'OL féminin espère pouvoir compter sur son public ce dimanche. Le coup d’envoi sera donné à 18h au Groupama Stadium.