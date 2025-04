Ligue des Champions : l'OL féminin prend une leçon de réalisme par Arsenal et ne verra pas la finale (1-4)

Déjà parce que cela faisait depuis 2009 que le club n'avait jamais été éliminé en demi-finale de la compétition européenne. Mais aussi parce que les Fenottes avaient maîtrisé le match aller en battant Arsenal (1-2).

Mais la demi-finale retour au Groupama Stadium a viré au cauchemar pour les joueuses de Joe Montemurro devant plus de 20 000 spectateurs à Décines.

Après une première alerte et une parade de Christiane Endler sur une frappe de Kim Little, le corner suivant à la 5e minute permettait à Arsenal d'ouvrir le score. Damaris Egurrola était surprise par la sortie manquée de la gardienne chilienne qui était gênée par Wendie Renard. Le ballon rebondissait sur la tête de la Néerlandaise, puis dans le dos d'Endler qui marquait contre son camp (0-1).

Lyon avait énormément de mal à construire des offensives, perdait trop vite le ballon. Tandis que les Gunners donnait encore des sueurs froides au public du Groupama Stadium.

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Arsenal faisait le break. Pas attaquée par les défenseures à l'entrée de la surface, Mariona Caldentey placait une frappe imparable dans la lucarne (0-2).

L'OL sombrait dès le coup d'envoi de la seconde période. Il ne fallait que 40 secondes à Arsenal pour inscrire le troisième but. Vanessa Gilles et Wendie Renard se ridiculisaient par des interventions ratées, et Alessia Russo n'avait plus qu'à conclure (0-3).

Et le cauchemar se poursuivait à la 63e minute. Vanessa Gilles, encore elle, glissait dans sa surface. Et Caitlin Foord se faisait une joie de crucifier Lyon (0-4).

Melchie Dumornay réduisait l'écart à la 81e minute, l'Haïtienne était trouvée en retrait et ajustait Daphne van Domselaar (1-4).

Cruelle 500e rencontre pour Wendie Renard avec le maillot rhodanien.

De son côté, le FC Barcelone n'a laissé aucune chance au Chelsea de Sonia Bompastor. Après la victoire (4-1) à l'aller, les Catalanes ont mis le même tarif aux Londoniennes ce dimanche après-midi (1-4). Aitana Bonmati et ses coéquipières se qualifient en finale de Ligue des Champions pour la 5e fois consécutive.

Lyon n'aura pas droit à sa revanche européenne. Assurées de finir en tête de la saison régulière de Première Ligue, les coéquipiers de Selma Bacha affronteront Le Havre à Bourgoin-Jallieu pour la dernière de l'année le 7 mai. Puis il faudra assurer le titre lors des play-offs, histoire de ne pas rater totalement la saison.