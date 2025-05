OL-Angers : sortie réussie pour Alexandre Lacazette, Lyon en Conference League sur le fil !

Sur la pelouse du Groupama Stadium, Paulo Fonseca avait décidé d'empiler les éléments offensifs pour garantir un succès et donner toutes les chances à son capitaine de réussir sa sortie.

A la 17e minute, un superbe enchaînement permettait à Ainsley Maitland-Niles de frapper sur le gardien, puis le centre fort d'Alexandre Lacazette était repris n'importe comment par Jordan Veretout.

Les actions se multipliaient pour Lyon, sans grande lucidité dans la dernière passe ou les frappes.

Et alors que les défenseurs angevins et leur gardien étaient intraitables, Melvin Zinga craquait à la 54e minute. Le jeune portier fauchait Thiago Almada dans la surface et offrait le penalty tant attendu à Alexandre Lacazette, auteur de son 200e but avec l'OL et d'une célébration iconique, celle de la Roma (1-0).

A la 60e Thiago Almada frappait sèchement à l'entrée de la surface mais le ballon de l'Argentin heurtait le poteau angevin.

Alexandre Lacazette s'offrait un doublé à la 72e. Rayan Cherki centrait et l'attaquant n'avait plus qu'à marquer dans le but vide sa 201e réalisation lyonnaise (2-0). Ce qui permettait aussi à Cherki de finir meilleur passeur du championnat.

Au rayon des satisfactions du soir, on retrouve les dernières réussies pour plusieurs joueurs, puisque Rayan Cherki est sorti en larmes. Ou encore le clean-sheet. Sans oublier la relégation de l'ASSE.

La qualification en Conference League a été finalement décrochée à l'issue de cette journée, puisque Le Havre a battu Strasbourg au bout du suspense, offrant la 6e place à Lyon. Et si le PSG gagne la Coupe de France, l'OL irait en Europa League !

Place ensuite à la douloureuse suite des aventures de John Textor, absent ce samedi soir. Les caisses de l'OL auront-elles été renflouées d'ici son passage devant la DNCG et ainsi éviter une relégation administrative ?

Olympique Lyonnais- SCO Angers 2-0 (0-0)

Avertissements : Caleta-Car (25') pour Lyon

Buts : Lacazette (56' et 72') pour Lyon