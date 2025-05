Un nouveau nom et un nouveau logo pour l’OL féminin

C’est l’une des premières annonces faites ce lundi par Michele Kang et Vincent Ponsot, qui ont convoqué la presse pour faire un point sur la stratégie adoptée par le club pour les saisons à venir.

L’équipe, qui sera de nouveau emmenée par Wendie Renard la saison prochaine, s’appellera désormais OL Lyonnes. "Nous avons volontairement remplacé le i par le y pour symboliser la ville", a expliqué Michele Kang. "C’est la lionne qui s’occupe de tout, y compris de la sécurité pendant que le lion n’est pas loin en train de dormir. Elle hurle sa compétitivité et protège l’équipe. Cela ressemble à nos joueuses", a détaillé la propriétaire d’OL Lyonnes.

Pour marquer encore un peu plus la scission avec l’OL masculin, un nouveau logo a été adopté. Une lionne représentée sous les couleurs du club : rouge, bleu et doré. "On est un seul et même club mais on voulait développer notre identité", a pour sa part expliqué Vincent Ponsot, le directeur général du club. "Notre objectif a toujours été de professionnaliser cette équipe. Tout démarre avec l’identité. Elles ont besoin d’une identité séparée de l’équipe masculine. Nous voulons que ça représente la ville de Lyon et les supporters", a par ailleurs commenté Michele Kang.

Dès la rentrée prochaine, tous les équipements de l’OL masculin porteront ce logo. En ce qui concerne les jeux de maillots, ils ne changeront pas du tout au tout. Adidas s’est engagé à intégrer le nouveau logo, mais pour voir des maillots différents des hommes, dans l’optique de se démarquer, il faudra à minima attendre 2027. Vincent Ponsot a tout de même tenu à le rappeler : "On reste un seul et même club".