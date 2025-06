Marie-Antoinette Katoto rejoint OL Lyonnes jusqu’en 2029 (officiel)

OL Lyonnes a annoncé ce mercredi l’arrivée de Marie-Antoinette Katoto pour quatre saisons. L’attaquante arrivée en fin de contrat avec le club de la capitale s’est engagée avec Lyon jusqu’au 30 juin 2029.

L’internationale française quitte le PSG féminin après 12 saisons et trois titres de meilleure buteuse du championnat de France en 2019, 2020 et 2022, et après quelques désaccords avec sa direction.

Dans un communiqué, le club "se félicite d'avoir convaincu Marie-Antoinette Katoto de rejoindre OL Lyonnes pour la suite de sa carrière et se réjouit de la voir évoluer lors des quatre prochaines saisons, aux côtés de ses nouvelles coéquipières lyonnaises".

Lyon a désormais la possibilité de recréer l'attaque du PSG en associant Marie-Antoinette Katoto à Tabitha Chawinga et Kadidiatou Diani. Jamais revenue à son niveau depuis sa grave blessure, Ada Hegerberg devrait se contenter de miettes la saison prochaine.