Michele Kang élue philanthrope de l’année 2025 après avoir sauvé l’OL

Elle est la sauveuse de l’Olympique Lyonnais. Michele Kang est sûrement devenue la nouvelle héroïne la plus appréciée des supporters lyonnais, et c'est logique. L’Américaine a sauvé le club d’une relégation en apportant l’argent nécessaire demandé par la DNCG après la crise causée par John Textor.

Son travail ne s’arrête pas uniquement à l’OL, mais s’étend à OL Lyonnes, aux London City Lionesses et même jusqu’au Washington Spirits. Michele Kang ayant réalisé de nombreux investissements dans le sport féminin pour développer ce secteur.

Autant de raison qui ont poussé ESPN à nommer Michele Kang philanthrope sportive de l’année 2025. Une "force révolutionnaire", a indiqué le média pour citer la nouvelle présidente, avant d’ajouter : "Elle est reconnue comme philanthrope sportive de l'année lors des Sports Humanitarian Awards, dans le cadre de l'ESPN's ESPYs Week".

"Félicitations à Michele Kang, nommée philanthrope sportive de l’année 2025 par ESPN. Son leadership et son engagement en faveur de l’équité dans le football", a régi l’US Soccer sur les réseaux sociaux.

"Pour que le football féminin puisse continuer à prospérer et passer au niveau supérieur, tous les éléments fondamentaux, tous les éléments clés de l'écosystème doivent être pris en compte et faire l'objet d'investissements", a déclaré la Coréenne.

Michele Kang has won ESPN’s 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩𝙨 𝙋𝙝𝙞𝙡𝙖𝙣𝙩𝙝𝙧𝙤𝙥𝙞𝙨𝙩 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙔𝙚𝙖𝙧 𝘼𝙬𝙖𝙧𝙙



Kang is transforming women’s sports globally through her major investments in USA Women’s Rugby Sevens, U.S. Soccer & U.S. Soccer’s Forward Foundation pic.twitter.com/8Uwy3BKXp3