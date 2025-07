L’OL met fin à son partenariat avec le Dakar Sacré Cœur

Le club a annoncé ce mercredi avoir mis fin à son partenariat avec l’AS Dakar Sacré-Cœur. Lancé en 2025, ce partenariat avait pour but de développer la formation au sein du club sénégalais, dont plusieurs joueurs sont ensuite venus terminer leur cursus à l’OL. On se souvient de l'arrivée en novembre dernier de Fallou Fall et Pierre-Antoine Diatta Dorival en provenance de Dakar.

Les dirigeants lyonnais évoquent "dix années d’échanges fructueux placés sous le signe de la formation, de l’excellence et des valeurs humaines".

Depuis le départ de Jean-Michel Aulas, les clubs partenaires de l’OL sentaient que les collaborations devenaient de plus en plus incertaines. Récemment, l’AS St Priest avait choisi de mettre un terme à son partenariat avec l’OL avant de s’engager avec l’AS Monaco.