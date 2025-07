Vente de Thiago Almada : l’OL perd gros dans un deal à la John Textor

Sûrement. Les magouilles à la John Textor, un concept qui ne semble pas trouver de fin. Après l’annonce du départ de Thiago Almada, on ignore encore à qui reviendra l’argent. La somme exacte n’a pas encore été annoncée, mais il serait question de 30 à 40 millions d’euros après les négociations entre l’Atlético Madrid et Botafogo. En revanche, selon la presse espagnole, les Colchoneros auraient payé 25 millions d’euros, et puis pour couronner cette incompréhension, une autre source affirme qu’une transaction à 21 millions d’euros a été signée, avec 50% des droits du joueur revenant à l’OL. Un réel casse-tête à l’image de la situation.

Le club rhodanien estime être responsable de l’achat du joueur arrivé au Brésil, il y a un an, mais la multipropriété continue de jouer ses tours.

Pour rappel, le joueur est arrivé à Lyon en janvier en prêt de Botafogo, mais le club brésilien appartenant à Eagle Football Holding, ne devrait donc pas toucher tous les fonds.

Une vraie misère pour les comptes de l’OL, qui cherche encore à remplir les caisses après être passé proche de la catastrophe avec une rétrogradation en Ligue 2. Mais tant que John Textor sera dans les parages, Michele Kang et Micheal Gerlinger devront subir les sorts de l'Américain.