OL Lyonnes affrontera le London City Lionesses en amical

OL Lyonnes affrontera le London City Lionesses lors d’un match amical. Cette rencontre aura lieu le jeudi 21 août au Groupama OL Training Center. Les Fenottes retrouveront pour l’occasion Danielle Van de Donk qui a rejoint le club anglais cet été.

La billetterie est déjà ouverte. Les places pour assister à cette rencontre entre deux clubs appartenant à Michele Kang coûteront 5 euros.

See you soon, @LC_Lionesses! 👭



Le tout premier match entre deux clubs de Michele Kang. ✨



Les infos billetterie : https://t.co/xfrDBudao8