Nemanja Matic libéré par l'OL (officiel)

Ce jeudi soir, l'OL a annoncé avoir trouvé un accord à l'amiable avec Nemanja Matic, le milieu de terrain serbe quitte donc le club avant la fin de son contrat prévue en 2026.

Paulo Fonseca ne comptait plus sur le joueur de 37 ans, tandis que les dirigeants souhaitaient se séparer au plus vite de son important salaire, le 2e du vestiaire.

Arrivé à l'OL en janvier 2024 en provenance de Rennes, Nemanja Matic était rapidement devenu un homme-clé du dispositif de Pierre Sage. Son expérience, sa roublardise et la précision de son jeu ont largement contribué à la folle remontada au classement de l'équipe lors de ses six premiers mois.

Puis la machine s'était grippée, et l'ancien joueur de Chelsea faisait de plus en plus son âge. Laissé de côté par Paulo Fonseca pour affronter son ex-club Manchester United, Nemanja Matic avait alors eu un comportement qui avait agacé le coach portugais et son staff.

"L’Olympique Lyonnais tient à remercier sincèrement Nemanja pour son engagement et son professionnalisme tout au long de son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", indique le club dans un communiqué.