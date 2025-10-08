Avec des joueurs estimés à 248 millions d'euros, l’OL possède le sixième effectif le plus cher de Ligue 1

Selon l’Observatoire du football, l’effectif le plus cher au monde serait celui de Chelsea, dont les 50 joueurs sont évalués à 1,81 milliard d’euros. Le club anglais arrive devant le Real Madrid (1,68 milliard d’euros pour 32 joueurs) et Manchester City (1,48 milliard d’euros pour 46 joueurs).

Le PSG arrive 5e de ce classement avec un effectif évalué à 1,44 milliard d’euros. Les Parisiens arrivent donc logiquement en tête des clubs de Ligue 1, loin devant Monaco dont la valeur de l’effectif est estimée à 470 millions d’euros et Strasbourg (335 millions d’euros).

Englué dans des problèmes financiers et contraint par la DNCG, l’Olympique lyonnais, qui a vécu un mercato agité, arrive à la sixième place de la Ligue 1 dans cette étude. Selon l’Observatoire du football CIES, l’OL possède un effectif d’une valeur estimée à 248 millions d’euros sur le marché des transferts.

Au niveau européen, Lyon se classe ainsi à la 56e place des effectifs les plus chers.