Maillots floqués, argent reversé : OL Lyonnes s’engage pour Octobre rose 

Le club a décidé de s’engager dans la lutte contre le cancer du sein, en ce mois d’octobre.

Alors que deux rencontres sont prévues ce mois-ci au Groupama Stadium, face à St Polten le 15 octobre en Ligue des Champions, et contre le FC Nantes en Première Ligue, OL Lyonnes reversera un euro pour chaque billet acheté, au Centre Léon Bérard, afin de financer la recherche contre le cancer du sein.

Autre symbole fort, le flocage du ruban rose qui sera symboliquement ajouté aux tenues de matchs des Lyonnaises lors de ces deux rencontres à domicile.