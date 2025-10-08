Jusqu’à 800 000 téléspectateurs ont regardé le match Arsenal-OL Lyonnes

La rencontre opposant Arsenal à OL Lyonnes, diffusée mardi soir à 21h, a été suivie par 580 000 téléspectateurs en moyenne, selon les chiffres de Médiamétrrie. Un pic a même été franchi avec 800 000 personnes devant leur télé. Il faut dire que l’affiche était alléchante entre les championnes de France et les Anglaises, tenantes du titre. Un match remporté par les Lyonnaises, 2-1.

Avec 3,5% de part d’audience, la chaine L’Equipe se classe en tout cas deuxième de la TNT et sixième chaine nationale du prime-time, mardi.

Ces audiences sont d’ailleurs probablement plus importantes car la chaine de sport n’était pas la seule à diffuser la rencontre. C’est Disney + qui possède les droits, mais la plateforme de streaming n’a pas encore communiqué sur ses audiences.

A noter que pour son prochain match de Ligue des champions face à St Polten mercredi au Groupama Stadium, OL Lyonnes n’aura pas les faveurs de L’Equipe.