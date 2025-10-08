Jusqu’à 800 000 téléspectateurs ont regardé le match Arsenal-OL Lyonnes

OL Lyonnes

Jusqu’à 800 000 téléspectateurs ont regardé le match Arsenal-OL Lyonnnes - DR OL Lyonnes

L’audience a été au rendez-vous pour le premier match de Ligue des Champions féminine diffusé en claire sur la chaine L’Equipe.

La rencontre opposant Arsenal à OL Lyonnes, diffusée mardi soir à 21h, a été suivie par 580 000 téléspectateurs en moyenne, selon les chiffres de Médiamétrrie. Un pic a même été franchi avec 800 000 personnes devant leur télé. Il faut dire que l’affiche était alléchante entre les championnes de France et les Anglaises, tenantes du titre. Un match remporté par les Lyonnaises, 2-1.

Avec 3,5% de part d’audience, la chaine L’Equipe se classe en tout cas deuxième de la TNT et sixième chaine nationale du prime-time, mardi.

Ces audiences sont d’ailleurs probablement plus importantes car la chaine de sport n’était pas la seule à diffuser la rencontre. C’est Disney + qui possède les droits, mais la plateforme de streaming n’a pas encore communiqué sur ses audiences.

A noter que pour son prochain match de Ligue des champions face à St Polten mercredi au Groupama Stadium, OL Lyonnes n’aura pas les faveurs de L’Equipe. 

Tags :

Arsenal-OL Lyonnes

Ligue des Champions féminine

OL Lyonnes

C'est pas mal le 08/10/2025 à 20:44

Mais c'est surtout qu'il y avait absolument rien en offre sur les autres chaînes sauf a avoir Netflix amazon ou Apple TV 🤣

25 a 45 le 08/10/2025 à 14:42

800000 téléspectateurs je pisse de rire .
Vue les scores c'est plus du rugby que du football

