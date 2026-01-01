OL : Martin Satriano relancé en Espagne ?

L'Olympique Lyonnais pourrait être délesté d'un poids à en croire le journaliste italien spécialiste du mercato Pierpaolo Matrone.

Ce dernier annonce que plusieurs clubs ibériques suivent avec attention le cas Martin Satriano. Appelé à cirer le banc avec l'arrivée d'Endrick à Lyon, l'attaquant uruguayen serait dans le viseur de Levante, Elche, Gérone et surtout Valence. L'entraîneur Carlos Corberan aurait même fait de Martin Satriano son choix numéro 1 pour renforcer son attaque cet hiver, d'autant que le passeport italien du Lyonnais n'en fait pas un joueur extra-communautaire.

Avec 3 buts inscrits depuis cet été, l'attaquant prêté par Lens devait être acquis en fin de saison par l'OL. En effet, outre le prêt payant d'1 million d'euros, l'équipe rhodanienne devait automatiquement débourser 5 millions supplémentaires si elle conservait son statut professionnel à l'été 2026.

Le FC Valence va donc peut-être apporter un cadeau de Noël aux dirigeants et supporters lyonnais avec un peu de retard.