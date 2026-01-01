Grand tirage au sort, visites inédites : l’OL se prépare à célébrer les 10 ans du Groupama Stadium

Et pour marquer cette date symbolique, l’OL a choisi le match OL-Brest programmé le 18 janvier.

Ce jour-là, un grand jeu sera mis en place pour permettre à un supporter de gagner un an d’événements au stade pour deux personnes pour assister aux concerts, aux matchs de l’OL et aux matchs d’OL Lyonnes.

"Tous les porteurs de billets pour le match seront éligibles au tirage au sort et pourront augmenter leurs chances s'ils sont présents au match des féminines contre Lens le 14 janvier", nous indique le club.

Les supporters pourront aussi partager leurs plus belles photos prises au stade. Les clichés seront affichées sur l'allée des Lumières le soir de la rencontre face à Brest.

Plus globalement, des visites inédites ont été pensées. Durant tout le mois de janvier, il sera possible de découvrir le Groupama Stadium en accédant à des espaces exclusifs et inédits. "De l’entrée des joueurs, à la salle de presse en passant par les vestiaires, cette visite guidée vous conduira dans les différents espaces du Groupama Stadium, y compris des espaces inédits habituellement interdits au public", assure l’OL.