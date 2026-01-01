L'actu de l'OL

Grand tirage au sort, visites inédites : l’OL se prépare à célébrer les 10 ans du Groupama Stadium

Grand tirage au sort, visites inédites : l’OL se prépare à célébrer les 10 ans du Groupama Stadium
Grand tirage au sort, visites inédites : l’OL se prépare à célébrer les 10 ans du Groupama Stadium - Lyon Foot

Le Groupama Stadium fêtera début janvier son dixième anniversaire.

Et pour marquer cette date symbolique, l’OL a choisi le match OL-Brest programmé le 18 janvier.

Ce jour-là, un grand jeu sera mis en place pour permettre à un supporter de gagner un an d’événements au stade pour deux personnes pour assister aux concerts, aux matchs de l’OL et aux matchs d’OL Lyonnes.

"Tous les porteurs de billets pour le match seront éligibles au tirage au sort et pourront augmenter leurs chances s'ils sont présents au match des féminines contre Lens le 14 janvier", nous indique le club.

Les supporters pourront aussi partager leurs plus belles photos prises au stade. Les clichés seront affichées sur l'allée des Lumières le soir de la rencontre face à Brest.

Plus globalement, des visites inédites ont été pensées. Durant tout le mois de janvier, il sera possible de découvrir le Groupama Stadium en accédant à des espaces exclusifs et inédits. "De l’entrée des joueurs, à la salle de presse en passant par les vestiaires, cette visite guidée vous conduira dans les différents espaces du Groupama Stadium, y compris des espaces inédits habituellement interdits au public", assure l’OL.

Tags :

Groupama Stadium

10 ans

visites inédites

tirage au sort

OL

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
LFI 69 le 01/01/2026 à 10:14

Le plus bel hold-up d'argent public pour une vente privée à plusieurs centaines de millions.
Et d'un point de vue sportif le début du déclassement pour l'OL, plus aucun titre.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.