OL Lyonnes-Lionesses : les Fenottes remportent le Kangico (3-1)

Et quoi de mieux qu'une confrontation fraternelle contre l'autre club de Michele Kang, les London City Lionesses ?

Championnes de 2e division anglaise et donc promues cette année en Premiere League, les Lionesses comptent dans leurs rangs plusieurs anciennes Lyonnaises : Saki Kumagai, Nikita Parris et Daniëlle van de Donk. La Néerlandaise, partie cet été comme sa femme Ellie Carpenter à Chelsea, se montrait plutôt à son avantage en première période, récupérant plusieurs ballons, frappant également au-dessus de la cage de Christiane Endler à la 9e minute.

Mais Lyon était au dessus sur la pelouse, avec une Vicki Becho intenable qui mettait les défenseuses anglaises au supplice. Et à la 33e minute, London City Lionesses rompait. La jeune Liana Joseph ouvrait le score d'une superbe frappe croisée à l'entrée de la surface (1-0).

Jonatan Giraldez choisissait de ne toujours pas faire débuter ses joueuses revenues de l'Euro depuis déjà une semaine et demi. L'entraîneur espagnol attendait l'heure de jeu pour lancer Selma Bacha et les recrues Jule Brand et Marie-Antoinette Katoto.

A la 68e minute, Kadidiatou Diani réalisait une nouvelle percée et son centre était touché de la main par Saki Kumagai. Inès Benhayia se chargeait de le transformer et faire le break (2-0).

Contre le cours du jeu, les Anglaises réduisaient l'écart à la 77e minute d'un but magistral. A 30 mètres, Freya Godfrey déclenchait un boulet de canon qui surprenait Teagan Micah, trop avancée (2-1).

Lily Yohannes répondait à l'Anglaise en inscrivant à son tour un sublime but. A la 90e minute, la jeune Américaine catapultait un missile dans la cage depuis l'entrée de la surface (3-1).

Soirée réussie pour OL Lyonnes, qui a également rendu hommage à Amel Majri, qui va rejoindre l'Arabie saoudite.

Le groupe lyonnais va désormais s'envoler pour l'Allemagne et poursuivre sa préparation au campus Adidas à Herzogenaurauch. Deux ultimes matchs amicaux y sont prévus : face au Bayern Munich de Vanessa Gilles le 26 août et contre Francfort le 30 août.