Décidément, cette rencontre entre l’ASSE et l’OL Lyonnes accumule les rebondissements. Après le changement de date puis de stade, une nouvelle information est tombée concernant ce derby en Coupe de France. Les supporters lyonnais ne pourront pas se rendre à Saint-Étienne pour soutenir les joueuses de Jonatan Giráldez.

La préfecture de la Loire a en effet publié ce mercredi un arrêté interdisant le déplacement des supporters de l’OL. Si la rivalité existe également dans le football féminin, cette décision peut surprendre, d’autant plus dans le cadre d’une rencontre de Coupe de France. Les autorités justifient toutefois cette mesure par la tenue, le même jour, d’un match de l’AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard, deux heures plus tôt, dans le cadre d’une rencontre amicale face à Auxerre.

Pour rappel, en raison des conditions météorologiques particulièrement difficiles, le lieu du match a également été modifié. Initialement prévu au stade Salif Keita, le derby se disputera finalement au stade des Ollières, à L’Étrat, une enceinte ne disposant que de 100 places assises. Les supporters lyonnais n’auront donc pas à se battre pour trouver une place en tribunes...