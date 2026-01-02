OL Lyonnes : Kysha Sylla prêtée au Paris FC (officiel)

Si le club lyonnais s’est considérablement renforcé l’été dernier, ce marché hivernal ne devrait pas être très animé en Rhône et Saône.

OL Lyonnes a néanmoins profité de l’ouverture du mercato pour annoncer le départ, sous forme de prêt, de Kysha Sylla.

La défenseure internationale française prend la direction du Paris FC jusqu’à la fin de la saison.

"Prêtée en 2025 au club américain de Washington Spirit, Kysha est de retour en France. Son expérience aux États Unis, avec notamment une finale de NWSL, lui a permis d’être appelé pour la première fois en équipe de France A en octobre dernier", rappelle OL Lyonnes.

La jeune défenseure de 21 ans rejoint un club qui est actuellement 3eme de l’Arkema Première Ligue et qualifié pour les barrages de Women’s Champions League en février.