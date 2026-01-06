Changement de stade pour le derby ASSE-OL Lyonnes

Décidément, la rencontre entre l’AS Saint-Étienne et l’OL Lyonnes en Coupe de France n’en finit plus d’être modifiée. Initialement programmée au stade Salif Keita, le match ne s’y disputera finalement pas en raison de la vague de froid qui touche actuellement l’Hexagone.

Le derby se jouera finalement sur le terrain synthétique du stade des Ollières, à L’Étrat. Côté public, seules 100 places assises seront disponibles en tribune, tandis qu’environ 1 000 personnes supplémentaires pourront assister à la rencontre depuis le pourtour du terrain.

Pour rappel, ce 16e de finale devait à l’origine se tenir ce dimanche à 14h30, avant d’être reprogrammé au samedi 10 janvier à la même heure. Reste désormais à espérer que cette affiche très attendue entre Lyonnaises et Stéphanoises pourra enfin se dérouler dans de bonnes conditions.