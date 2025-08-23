OL-Metz : une première à domicile pour entamer une belle série de victoires ?

La machine est lancée, il faut désormais l’entretenir. Après une solide victoire sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis face au RC Lens (0-1), l’Olympique Lyonnais, quatrième, a l’occasion d’entamer une série positive en prenant le dessus sur Metz, 15e du championnat.

Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, les Rhodaniens vont recevoir pour la première fois de la saison sur leur nouvelle pelouse du Groupama Stadium, ce samedi à 21h05 (Ligue 1+). "Nous sommes plus fort avec nos supporters. Nous sommes très motivés de rejouer ici devant eux", a déclaré, tout sourire, Paulo Fonseca en conférence de presse, ce jeudi.

Un gros test face à un bloc bas

L’adversaire du soir risque de causer du tort aux Gones, puisque les Messins ont montré du caractère sur le plan défensif contre Strasbourg (défaite 1-0). "Metz va être complètement différent de Lens. Contre Strasbourg, ils ont joué un dans un système différent que lors de la présaison, en 3-5-2. Ils ont causé beaucoup de difficultés à Strasbourg, qui est une équipe très forte", a expliqué le technicien portugais.

"Ce sera un match difficile parce qu’il faudra trouver des espaces face à une équipe qui joue avec un bloc bas", a-t-il ajouté. Malick Fofana et Georges Mikautadze devront donc redoubler d’effort pour percer cette défense. De l’autre côté, il faudra rester vigilant, car les contre-attaques peuvent être fatales avec un Gauthier Hein des grands soirs.

À noter que les tribunes du Groupama Stadium seront bien fournies, puisque près de 50 000 spectateurs sont attendus. Ils pourront rendre saluer la mémoire de Bernard Lacombe et de Gérard Drevet, anciens piliers du club décédés cet été.