Bayern Munich-OL : logique respectée mais Lyon est dans le rythme (2-1)

Lyon montrait quelques beaux mouvements, notamment pour se sortir du pressing bavarois.

Le Bayern Munich de son côté, n'avait qu'une semaine d'entrainement dans les jambes. Ayant disputé la Coupe du Monde des Clubs, la formation allemande avait ensuite accordé des vacances à ses joueurs.

Si les coéquipiers de Kingsley Coman peinaient à se montrer dangereux, les Lyonnais ne parvenaient pas plus à faire trembler Manuel Neuer, si ce n'est sur quelques frappes de loin et non cadrées de la part de Corentin Tolisso ou Georges Mikautadze.

En seconde période, Vincent Kompany changeait l'intégralité de son équipe, faisant entrer en jeu sa recrue Luis Diaz. Le Colombien se procurait d'ailleurs une excellente occasion à la 48e minute mais perdait son face-à-face avec Rémy Descamps.

A la 52e minute, ce même Luis Diaz obtenait un penalty suite à une faute peu évidente de Clinton Mata. L'international français Michael Olise ne tremblait pas pour le transformer (1-0). Le premier but encaissé par l'OL cet été !

Si sereins en première période, les joueurs de Paulo Fonseca souffraient davantage. Les travers de certains comme les dégagements précipités de Moussa Niakhaté ou les placements hasardeux de Rémy Descamps revenaient au grand galop. Quant à Ainsley Maitland-Niles, il transpirait la nonchalance et mettait son équipe en danger à plusieurs reprises à cause de mauvais choix.

Michael Olise doublait la mise à la 62e minute. Après une faute non sifflée sur Mikautadze, le Bayern continuait à s'infiltrer dans la surface et l'ailier n'avait plus qu'à ajuster le portier lyonnais (2-0).

L'arbitrage maison agaçait au plus haut point Paulo Fonseca. Car sur le penalty sifflé, Luis Diaz était hors-jeu mais la VAR n'avait pas été utilisée…

A noter le dernier quart d'heure de jeu accordé à Mathieu Patouillet dans la cage lyonnaise. Les gants du Caladois étaient mis à contribution et il se montrait impeccable.

A la 77e minute, Georges Mikautadze faisait une Toko-Ekambi en crochetant Jonathan Tah dans la surface puis en trouvant le poteau sur une frappe croisée.

C'est finalement Alejandro Gomes Rodriguez qui réduisait l'écart à la 83e. Tout juste entré en jeu, il était lancé en profondeur et trompait le gardien (2-1). Son premier but avec les pros.

Première défaite de l'OL cet été.

Il reste désormais une ultime rencontre amicale à disputer avant la reprise du championnat à Lens. Ce sera samedi prochain contre Getafe, au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu.