Tenue dédiée, affiche, minute d’applaudissements : les détails de l’hommage à Bernard Lacombe dévoilés pour OL-OM

Quoi de mieux qu’une belle affiche pour rendre hommage à une légende de l’OL.

Le club a annoncé ce jeudi rendre un hommage particulier à Bernard Lacombe, à l’occasion de l’Olympico qui se déroulera ce dimanche au Groupama Stadium.

"Un dispositif exceptionnel sera déployé pour honorer sa mémoire et son parcours unique dans l’histoire du club", précise l’OL.

Une affiche spéciale, dédiée à l’ancien attaquant qui fut ensuite directeur sportif, entraineur, recruteur et conseil, a été éditée pour cette rencontre. 

Les joueurs de l’OL arboreront une tenue dédiée d’échauffement et honoreront son nom durant la rencontre. Ces tenues seront disponibles dans les points de vente du stade. "Une partie des bénéfices sera reversée au Centre Léon Bérard, conformément au souhait de sa famille", apprend-on également.

A noter que le club souhaite également pérenniser l’hommage du public instauré à la 9ème minute, avec des applaudissements venus de toutes les tribunes du Groupama Stadium.

