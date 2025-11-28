L'actu de l'OL

OL-Nantes : Fleury Di Nallo donnera le coup d’envoi pour les 75 ans du club

Le match opposant l’OL à Nantes dimanche marquera les 75 ans de l’Olympique Lyonnais.

Pour l’occasion, plusieurs animations sont prévues tout au long de la journée et de la soirée.

Si un match des légendes est organisé au Groupama OL Training Center dimanche à 16h, la rencontre de Ligue 1 entre Lyon et Nantes sera aussi l’occasion de célébrer cet anniversaire en grandes pompes.

L’OL a ainsi annoncé que Fleury Di Nallo donnerait le coup d’envoi du match Lyon-Nantes au Groupama Stadium à 20h45. L’attaquant, légende du club, sera accompagné par deux jeunes de l’Academy : Rémi Himbert et Jayden Kodjia.

Une passation de pouvoirs symbolique entre générations de footballeurs lyonnais marquera donc les 75 ans de l’OL.

DMPP le 28/11/2025 à 14:07

Bien mérité pour ce que Mr Di Nallo a apporté à son OL,son noël aussi en quelque sorte.

