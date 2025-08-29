L'actu de l'OL

Real Betis, Tel Aviv, Utrecht : un tirage au sort plutôt abordable pour l’OL en Ligue Europa

Real Betis, Tel Aviv, Utrecht : un tirage au sort plutôt abordable pour l’OL en Ligue Europa - DR

Le tirage au sort de la Ligue Europa a livré son verdict ce vendredi en début d’après-midi au Forum Grimaldi de Monaco.

Et ce tirage au sort, réalisé par un logiciel automatisé, a été plutôt clément avec l’Olympique lyonnais qui connait désormais ses huit adversaires pour la phase de Ligue.

A domicile, les hommes de Paulo Fonseca recevront Salzbourg, Paok Salonique, le FC Bâle et les Néerlandais du Go Ahead Eagles. 

Quatre matchs sont également programmés à l’extérieur face au Real Betis, finaliste de la dernière Conférence Ligue, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys de Bern et Utrecht.

Ce programme semble largement à la portée des Lyonnais, qui vont affronter des équipes pour certaines sans grosse expérience européenne. 

L’objectif sera clairement d’intégrer le Top 8 pour s’assurer une qualification directe en huitième de finale.

avatar
Soupio le 29/08/2025 à 17:58

Ils vont jouer un club palestinien aussi?

avatar
Catalan le 29/08/2025 à 16:02

recruter ok ,mais avec quel pognon quand on a échappé de peu a la relégation.

avatar
le plus important le 29/08/2025 à 15:34
Lyondaube a écrit le 29/08/2025 à 13h45

Ça fait pas rêver ! Au moins le club pourra baisser le prix des places.

c'est les retombées des droits télés ; c'est 3 ou 4 fois la billetterie ; et les finances du club en ont grand besoin

avatar
Di nallo le vrai le 29/08/2025 à 15:18

Lyon il faudra recruter un arrière droit un avant centre et un ailier
on a un chance de passer .. allez l’OL!

avatar
moi le 29/08/2025 à 14:03

ils sont pas tous européen les footeux.....

avatar
Lyondaube le 29/08/2025 à 13:45

Ça fait pas rêver ! Au moins le club pourra baisser le prix des places.

