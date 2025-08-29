Real Betis, Tel Aviv, Utrecht : un tirage au sort plutôt abordable pour l’OL en Ligue Europa

Et ce tirage au sort, réalisé par un logiciel automatisé, a été plutôt clément avec l’Olympique lyonnais qui connait désormais ses huit adversaires pour la phase de Ligue.
A domicile, les hommes de Paulo Fonseca recevront Salzbourg, Paok Salonique, le FC Bâle et les Néerlandais du Go Ahead Eagles.
Quatre matchs sont également programmés à l’extérieur face au Real Betis, finaliste de la dernière Conférence Ligue, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys de Bern et Utrecht.
Ce programme semble largement à la portée des Lyonnais, qui vont affronter des équipes pour certaines sans grosse expérience européenne.
L’objectif sera clairement d’intégrer le Top 8 pour s’assurer une qualification directe en huitième de finale.
🏆 Nos adversaires pour la phase de ligue de l’@EuropaLeague 2025-2026 🦁🔴🔵 #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/AaMtRXxouR— Olympique Lyonnais (@OL) August 29, 2025
Ils vont jouer un club palestinien aussi?Signaler Répondre
recruter ok ,mais avec quel pognon quand on a échappé de peu a la relégation.Signaler Répondre
c'est les retombées des droits télés ; c'est 3 ou 4 fois la billetterie ; et les finances du club en ont grand besoinSignaler Répondre
Lyon il faudra recruter un arrière droit un avant centre et un ailierSignaler Répondre
on a un chance de passer .. allez l’OL!
ils sont pas tous européen les footeux.....Signaler Répondre
Ça fait pas rêver ! Au moins le club pourra baisser le prix des places.Signaler Répondre