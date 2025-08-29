Real Betis, Tel Aviv, Utrecht : un tirage au sort plutôt abordable pour l’OL en Ligue Europa

Et ce tirage au sort, réalisé par un logiciel automatisé, a été plutôt clément avec l’Olympique lyonnais qui connait désormais ses huit adversaires pour la phase de Ligue.

A domicile, les hommes de Paulo Fonseca recevront Salzbourg, Paok Salonique, le FC Bâle et les Néerlandais du Go Ahead Eagles.

Quatre matchs sont également programmés à l’extérieur face au Real Betis, finaliste de la dernière Conférence Ligue, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys de Bern et Utrecht.

Ce programme semble largement à la portée des Lyonnais, qui vont affronter des équipes pour certaines sans grosse expérience européenne.

L’objectif sera clairement d’intégrer le Top 8 pour s’assurer une qualification directe en huitième de finale.