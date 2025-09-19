Bloc bas, danger en contre-attaque : l’OL s’attend à un "match très difficile" face à Angers 

Les Lyonnais reçoivent Angers ce vendredi à 20h45 pour le compte de la 5e journée de Ligue 1.

Une semaine après un match frustrant à Rennes, les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas changé de ligne de conduite : "Ça n’a rien changé. L’essentiel pour l’équipe, c’est de continuer à travailler avec cette dynamique. Le plus important, c’est notre travail, et ils ont continué à travailler", a expliqué l’entraineur lyonnais, qui est de nouveau autorisé à se rendre dans le vestiaire.

Le technicien va devoir adapter sa compo puisqu’il sera privé ce vendredi de Rémy Descamps, Abner et Tyler Morton, suspendu. Quoiqu’il arrive, il y aura bel et bien un numéro 9 sur le terrain : "Nous avons besoin d’une présence dans la surface et nous avons la possibilité d’aligner Martin Satriano, Alejandro Gomes Rodriguez ou Enzo Molebe. Pour Pavel Sulc, c’est plus difficile, ce n’est pas un attaquant destiné à jouer dans la surface", a analysé Paulo Fonseca.

L’entraineur qui a également pris le temps d’observer l’adversaire du soir : "L’équipe d’Angers joue beaucoup en bloc bas et adopte un style différent. Ils défendent très bien et ils ont bien commencé la saison. C’est une équipe de grande qualité, mais elle est aussi très dangereuse en contre-attaque avec des joueurs très rapides. Ce sera un match très difficile."

Les coéquipiers de Corentin Tolisso seraient bien inspirés de renouer avec la victoire dès ce vendredi, afin de pouvoir aborder sereinement leur entrée en lice en Ligue Europa jeudi prochain à Utrecht.