OL Lyonnes

OL Lyonnes : Melchie Dumornay prolonge son contrat jusqu’en 2030 - DR

Arrivée à Lyon en 2023, Melchie Dumornay veut s’inscrire dans la durée.

L’internationale haïtienne a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2030. 

Déjà liée au club jusqu'en 2029 après une prolongation signée en mai dernier, la milieu de terrain, nommée aux CONCACAF Awards, a accepté de verrouiller son contrat. 

"À l’approche du choc face au Paris Saint-Germain au Groupama Stadium, OL Lyonnes se félicite de pouvoir compter sur Melchie Dumornay pour les prochaines saisons et de la voir poursuivre sa progression sous le maillot lyonnais", a commenté OL Lyonnes. 

