LOSC-OL : les Lyonnais veulent enchaîner 

L’OL affronte le LOSC ce dimanche à 17h15.

Quelques jours après sa première victoire en Ligue Europa, l’OL enchaîne avec un des plus gros matchs de la saison. Ce dimanche, les Lyonnais se déplaceront au Stade Pierre-Mauroy pour la 6ᵉ journée de championnat.

Dans une très grande forme, les hommes de Paulo Fonseca vont vouloir continuer la série de bons matchs face à une équipe qui a aussi remporté son premier match de Ligue Europa  jeudi.

Paulo Fonseca pourra compter sur le retour de Tyler Morton, suspendu face à Angers pour un carton rouge écopé lors de Rennes-OL. Mais le coach devra quand même évoluer sans Abner et Rémy Descamps, les deux joueurs étant blessés. 

L'enjeu est de taille puisque les Lyonnais ne possèdent que deux points de plus que les Lillois au classement.

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17h15 ce dimanche. Le match sera à suivre exceptionnellement sur BeIn Sport.

avatar
Sergio le 28/09/2025 à 10:26

Et pourquoi le match n'est pas sur TF1+
C'est déjà le 2eme match de Lyon non retransmis. !?

