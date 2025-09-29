L’OL, roi des clean sheets en Europe 

L'actu de l'OL

L’OL est le meilleur club d’Europe… avec le plus de clean sheets !

C’est un début de saison assez inattendu pour l’OL qui n’a réalisé qu’un faux pas face à Rennes. Mais ce qui impressionne le plus, c’est sûrement le nombre de clean sheets réalisés depuis le début de l’année. L'Olympique lyonnais est le seul à avoir réussi au moins cinq rencontres sans encaisser le moindre but parmi les 198 clubs du Big 5 ainsi que leur deuxième division.

Il faut dire que les deux gardiens depuis le début de la saison ont fait le job. Rémy Descamps est parvenu à prendre la relève de Lucas Perri, avec 75 % de cages inviolées sur ses quatre premiers matchs. Quant à Dominik Grief, qui garde les cages depuis la blessure de Descamps, il affiche 100 % de clean sheets en deux rencontres.

DMPP le 29/09/2025 à 16:56

Je persiste,le match contre rennes à rejouer,mme Frappart en cause en partie(sic),"ça glisse" ne tient pas debout(sic) son explication,imaginons l'OL ramener un point de bretagne,à faire se poser des questions à Tyler de grande-bretagne....Engranger des points permet d'engranger aussi de la confiance.

