L’OL, roi des clean sheets en Europe 

C’est un début de saison assez inattendu pour l’OL qui n’a réalisé qu’un faux pas face à Rennes. Mais ce qui impressionne le plus, c’est sûrement le nombre de clean sheets réalisés depuis le début de l’année. L'Olympique lyonnais est le seul à avoir réussi au moins cinq rencontres sans encaisser le moindre but parmi les 198 clubs du Big 5 ainsi que leur deuxième division.

Il faut dire que les deux gardiens depuis le début de la saison ont fait le job. Rémy Descamps est parvenu à prendre la relève de Lucas Perri, avec 75 % de cages inviolées sur ses quatre premiers matchs. Quant à Dominik Grief, qui garde les cages depuis la blessure de Descamps, il affiche 100 % de clean sheets en deux rencontres.