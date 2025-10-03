Première Ligue : OL Lyonnes à Lens avant de penser à Arsenal

Une rencontre qui intervient à quelques jours seulement de l’entrée en lice des Lyonnaises en Ligue des Champions, avec un match de haut niveau qui se profile : "Nous préparons évidemment la rencontre face à Arsenal, mais la priorité reste le match contre Lens. Ce sont trois points essentiels à aller chercher, et toutes les joueuses sont prêtes", a expliqué Jonatan Giraldez en conférence de presse d’avant-match.

"Je n’aime pas trop me projeter dans le futur. Ce qui compte, c’est le prochain match. Bien sûr, le duel contre Arsenal sera un moment fort, mais la concentration doit d’abord être totale sur Lens. Une fois ce match terminé, nous basculerons sur la préparation d’Arsenal. L’essentiel est d’instaurer l’habitude de tout donner, peu importe l’adversaire", a poursuivi l’entraineur lyonnais, qui va tout de même faire tourner son effectif.

Face aux Lensoises, qui n’ont encore remporté aucun match cette saison, les coéquipières de Ada Hegerberg devront ajuster leur jeu : "Notre équipe est prête à disputer différents types de matchs, avec plusieurs schémas tactiques possibles. Lens est une formation qui aime provoquer beaucoup de situations de un contre un, mais ce qui compte avant tout, c’est notre capacité d’adaptation", a analysé Jonatan Giraldez.

L’essentiel pour les Lyonnaises sera donc de ne pas se mettre en difficulté pour aller chercher une victoire, afin de se déplacer à Meadow Park le plus sereinement possible mardi prochain.