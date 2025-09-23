On a assisté à la photo officielle des joueuses d'OL Lyonnes (VIDEO)

La rentrée est désormais actée pour les Lyonnaises. Après avoir repris le chemin de la compétition depuis un peu moins d'un mois, OL Lyonnes a officialisé ce mardi après-midi son lancement de saison avec la traditionnelle séance de photos officielles.

Dans une ambiance chaleureuse, les joueuses se sont retrouvées devant l’objectif, aux côtés du staff technique et médical, afin d’immortaliser le groupe au complet. Le tout sous le regard attentif de la présidente Michele Kang, présente pour l’occasion. Un moment symbolique qui marque le véritable coup d’envoi de l’exercice 2025-2026 pour le collectif lyonnais.

Entre sourires complices, gestes de cohésion et atmosphère conviviale, cette séance a permis de mettre en lumière un groupe solide, prêt à affronter les plus grands cette saison en France et en Europe.

Les Lyonnaises, qui ont déjà entamé leur saison en Arkema Première Ligue, affichent des objectifs élevés, rêvant d'un nouveau sacre tant en championnat et d'un nouveau titre en Ligue des Champions.