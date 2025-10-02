OL-Salzbourg : la revanche des losers (2-0)

Tout a très bien commencé pour Lyon ce jeudi face aux Autrichiens. Devant son public du Groupama Stadium, un penalty était obtenu dès la 7e minute, après un tir de Mathys De Carvalho sur le bras d'un adversaire. Mais Pavel Sulc, peu en confiance depuis le début de saison, voyait sa tentative être stoppée par le portier.

Fort heureusement, l'OL n'avait pas le temps de cogiter et Martin Satriano ouvrait le score à la 11e minute. L'attaquant uruguayen marquait d'une tête plongeante sur un centre d'Adam Karabec (1-0). Son premier but depuis un an et demi !

MARTIN SATRIANO OUVRE LE SCORE POUR L'OL APRÈS 11 MINUTES ! 🔥



1 pénalty manqué, 1 but, le début de match est fou et ça se passe sur CANAL+ 🖥️#OLFCS｜ #UEL pic.twitter.com/6IDzHqySxF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 2, 2025

Le rythme se calmait et les coéquipiers de Corentin Tolisso se contentaient ensuite de gérer la première période.

Peu avant l'heure de jeu, Ruben Kluivert faisait le break. Décrié pour son niveau très moyen, le défenseur néerlandais était à la retombée d'un centre bien senti, toujours signé Karabec (2-0).

Avec cette victoire, Lyon enchaîne et va préparer sereinement la réception de Toulouse ce dimanche après-midi.