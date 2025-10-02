L'actu de l'OL

OL-Salzbourg : la revanche des losers (2-0) - DR OL

Ce jeudi soir, l'OL a enchaîné une seconde victoire d'affilée en Ligue Europa après celle glanée à Utrecht la semaine dernière. A domicile, les hommes de Paulo Fonseca ont battu Salzbourg grâce à des buts de joueurs décriés (2-0).

Tout a très bien commencé pour Lyon ce jeudi face aux Autrichiens. Devant son public du Groupama Stadium, un penalty était obtenu dès la 7e minute, après un tir de Mathys De Carvalho sur le bras d'un adversaire. Mais Pavel Sulc, peu en confiance depuis le début de saison, voyait sa tentative être stoppée par le portier.

Fort heureusement, l'OL n'avait pas le temps de cogiter et Martin Satriano ouvrait le score à la 11e minute. L'attaquant uruguayen marquait d'une tête plongeante sur un centre d'Adam Karabec (1-0). Son premier but depuis un an et demi !

Le rythme se calmait et les coéquipiers de Corentin Tolisso se contentaient ensuite de gérer la première période.

Peu avant l'heure de jeu, Ruben Kluivert faisait le break. Décrié pour son niveau très moyen, le défenseur néerlandais était à la retombée d'un centre bien senti, toujours signé Karabec (2-0).

Avec cette victoire, Lyon enchaîne et va préparer sereinement la réception de Toulouse ce dimanche après-midi.

OL-Salzbourg

Paulo Fonseca

Tanner Tessmann

DMPP le 02/10/2025 à 07:47

Hey,l'uefa,ne pas confondre Lyon et Nyon,nous c'est le foot,vous le pognon.

