OL Lyonnes

Ligue des Champions féminine : une phase de ligue relevée pour OL Lyonnes, qui retrouve Arsenal

Ligue des Champions féminine : une phase de poule relevée pour OL Lyonnes - DR

OL Lyonnes aura fort à faire en phase de ligue de la Ligue des champions féminine.

Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi midi à Nyon, au siège de l’UEFA. Les joueuses de Jonatan Giraldez n’ont pas franchement été épargnées puisqu’elles affronteront Arsenal, tenantes du titre, à l’Emirates Stadium. Ces mêmes Anglaises qui les avaient éliminées la saison dernière en demi-finale de la compétition.

OL Lyonnes défiera un autre club anglais, Manchester United, à l’occasion d’un match à l’extérieur. Au programme également, un déplacement en Italie pour affronter la Juventus de Turin.

A domicile, les Fenottes retrouveront également les Allemandes de Wolfsburg, les Autrichiennes de St Polten et les Espagnoles de l’Atlético Madrid. 

La tache s’annonce ardue pour valider une qualification directe en quarts de finale, puisqu’il faudra finir de la 1e à la 4e place de la phase de ligue. Les clubs classés de la 5e à la 12e place joueront les barrages de la phase à élimination directe. Ceux classés de la 13e à la 18e place seront éliminés.

La première journée a été fixée au 7 et 8 octobre.

Le calendrier de tous les matchs de la phase de ligue sera disponible dès samedi.

