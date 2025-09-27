Face au PSG, OL Lyonnes "veut monter en puissance"

Elles espèrent enchaîner face aux grandes rivales parisiennes. OL Lyonnes affrontera le PSG ce samedi à 21h, et comme toujours, les joueuses de Jonatan Giraldez espèrent affirmer leur domination dès la 3ᵉ journée de Première Ligue.

“Les joueuses adorent jouer ce genre de match, le staff aussi”, a déclaré le coach. “Le fait que plusieurs joueuses aient évolué au PSG peut être important pour l’aspect mental, mais chaque équipe est différente, et chaque match aussi. Il y a de très bonnes joueuses à Paris, capables de faire la différence. Leurs attaquantes sont très performantes et rapides, mais nos défenseures ont le niveau pour répondre”, a ajouté l'Espagnol qui découvre la Première Ligue.

Si ce face à face arrive tôt dans la saison, aucun soucis pour les Lyonnaises comme l'explique Wendie Renard : “Par rapport aux dernières saisons, le choc arrive un peu tôt mais au vu de notre préparation et des matchs qui nous attendent en Ligue des Champions, c’est important pour nous de monter en puissance”.

Et la capitaine d'ajouter : “le PSG est un très grand club du championnat et en Europe. On a toujours eu beaucoup de respect pour elles. On a analysé leur équipe, leurs failles comme leurs forces. C’est un effectif qui a des armes, mais c’est à nous de nous appuyer sur nos qualités pour faire la différence, et d'être concentrées et rigoureuses".

"On se sent bien et on a hâte d’entamer ces gros matchs. On est prêtes. On prend toutes les rencontres de la même manière avec beaucoup de sérieux dans le but de tout donner à chaque fois. Il n’y a pas d’amitié sur le terrain. On veut représenter au mieux le blason qu’on porte sur le maillot”, a rappelé l'ancienne parisienne, Vicki Becho.

La rencontre se jouera au Groupama Stadium, désormais comme tous les matchs de Première Ligue à Lyon.