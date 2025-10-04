Lens-OL Lyonnes : Lyon ne perd pas le Nord (1-8)

Sur le terrain nordiste, il n'y a qu'une seule équipe, celle de Jonatan Giraldez.

Pourtant, la première période était assez équilibrée au tableau d'affichage, puisque Vicki Becho (1ère) et Tabitha Chawinga (10e) avaient marqué pour Lyon, mais Sherly Jeudy avait réduit l'écart (24e).

Un score de 1-2 à la mi-temps, qui n'est pas resté figé longtemps.

Grâce à des buts de Vicki Becho et Liana Joseph, auteures de triplés, et de Melchie Dumornay, les Fenottes ont roulé sur leur adversaire. D'autant que Lens a été réduit à 10 après l'expulsion à la 71e de Manon Revelli.

Solide leader de Première Ligue, OL Lyonnes aura davantage de travail ce mardi à Londres, pour affronter Arsenal dans le cadre du coup d'envoi de la Ligue des Champions.