Autour du club

ASSE-OL : le supporter qui avait jeté une pièce sur l’arbitre lors du derby jugé ce lundi

ASSE-OL : le supporter qui avait jeté une pièce sur l’arbitre lors du derby jugé ce lundi
ASSE-OL : le supporter qui avait jeté une pièce sur l’arbitre lors du derby jugé ce lundi - DR DAZN

Son geste avait failli mettre un terme au derby entre l’ASSE et l’OL de façon prématurée.

Le supporter de 28 ans qui avait jeté une pièce sur l'arbitre de touche lors du match entre St Etienne et Lyon le 20 avril dernier doit être jugé ce lundi dans la Loire.

L’arbitre avait été touché à la tête par une pièce de deux centimes, lancée depuis les tribunes. Le match avait alors été interrompu, mais avait fini par reprendre. 

Le supporter à l’origine de l’incident est jugé ce lundi devant le tribunal judiciaire pour violences aggravées lors d’une manifestation sportive et jet de projectile dangereux dans une enceinte sportive.

Identifié par les caméras de vidéosurveillance, il avait reconnu les faits.

Tags :

ASSE-OL

projectile

incident

jugement

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
DMPP le 13/10/2025 à 13:46

Il aura la monnaie de sa pièce,sonnante et trébuchante....la sottise plus forte que la bêtise,et ce n'est pas à cambrai.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.