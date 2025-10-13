ASSE-OL : le supporter qui avait jeté une pièce sur l’arbitre lors du derby jugé ce lundi

Le supporter de 28 ans qui avait jeté une pièce sur l'arbitre de touche lors du match entre St Etienne et Lyon le 20 avril dernier doit être jugé ce lundi dans la Loire.

L’arbitre avait été touché à la tête par une pièce de deux centimes, lancée depuis les tribunes. Le match avait alors été interrompu, mais avait fini par reprendre.

Le supporter à l’origine de l’incident est jugé ce lundi devant le tribunal judiciaire pour violences aggravées lors d’une manifestation sportive et jet de projectile dangereux dans une enceinte sportive.

Identifié par les caméras de vidéosurveillance, il avait reconnu les faits.