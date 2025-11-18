Autour du club

Agression dans la fan-zone d’OL-PSG : le jugement attendu ce mardi à Lyon

Agression dans la fan-zone d’OL-PSG : le jugement attendu ce mardi à Lyon - DR

Une audience de jugement est programmée ce mardi après-midi à Lyon dans l’affaire de l’agression dans la fan-zone de la finale de la coupe de France entre l’OL et le PSG.

Cette audience de jugement aura lieu à 14h devant la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon.

Pour rappel, les faits s’étaient déroulés le 25 mai 2024. Deux prévenus ont été cité à comparaitre pour avoir agressé une femme au sein de la fan-zone installée à l’occasion de la finale de la coupe de France entre l’OL et le PSG.

La scène avait été filmée par les caméras d'OL Play, on y voyait l'individu profiter de l'explosion de joie sur le but lyonnais de Jake O'Brien pour frapper la supportrice se tenant près de lui avec son coude. Un complice aurait lui tenté de retirer le voile de la victime. Des saluts nazis avaient également été effectués, toujours captés par les caméras d'OL Play.

L’OL avait condamné fermement les violences et avait apporté son soutien aux victimes, quelques jours après les faits.

