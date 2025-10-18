A Nice, l’OL s’attend à un adversaire "très agressif"

Les Lyonnais se déplacent à Nice à 17h pour le compte de la 8e journée de championnat. Mais ce voyage sur la Côte d’Azur ne sera pas de tout repos pour les hommes de Paulo Fonseca qui s’attendent à "un match difficile" : "D’abord parce que les résultats ne reflètent pas la qualité de l’équipe, ils méritent mieux", a expliqué l’entraineur de l’OL.

Face à une équipe offensive "qui marque l’adversaire et qui est très agressive", les coéquipiers de Corentin Tolisso devront être "très vigilants défensivement" : "Nous devons être plus équilibrés défensivement. Nous voulons être la même équipe que sur le début de saison, une équipe qui commande le jeu et qui prend des initiatives pour se créer des occasions, mais avec plus d’équilibre sur l’ensemble du match".

Car les Lyonnais ont encore en tête la défaite frustrante face à Toulouse il y a 15 jours. "Toulouse est un match duquel nous devons tirer des leçons. En seconde période, on a un peu arrêté de jouer. Nous n’avons pas été mis en grande difficulté, on a géré l’ensemble du match, mais on ne l’a pas fait de la bonne façon. On avait 70% de possession, mais quand on a le ballon, on doit attaquer davantage", a analysé Paulo Fonseca.

Reste à savoir dans quelle forme sera le groupe, qui a été amputé de nombreux internationaux pendant la trêve. Ce match face à Nice va en tout cas marquer le retour d’un rythme intensif pour l’OL qui enchainera dès jeudi avec une rencontre de Ligue Europa face au FC Bâle.